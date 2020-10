Raissa chora ao relembrar terrorismo de Luiza e Mc Mirella: “Não desejo a ninguém”

A acreana Raissa Barbosa desabafou com Lucas Maciel na manhã desta sábado (24), em A Fazenda 12. A peoa ainda caiu no choro ao relembrar o fim da amizade com a cantora MC Mirella e o terrorismo causado por Luiza Ambiel.

Para Raissa, ter sido constantemente acusada de falsidade pelas ex-amigas foi um duro golpe que ela não teve a oportunidade de se explicar.

Os sites nacionais como UOL e as redes sociais já registram o desabafo da acreana para seu affair, que pode também ser acompanhado ao vivo pelo PlayPlus.

A acreana detalhou as sensações vividas pelas agressões de Mirella e a ex-peoa Luiza Ambiel:

“Ela [Mirella] falava que eu era falsa, mas não estava na minha pele, sentindo o que eu estava sentindo quando virou as costas pra mim. Eu fiz o que meu coração mandou.

O que eu mais queria era que a Luzia saísse. Ela saiu. Então eu acho que fiz a coisa certa. Depois de tudo a Mirella começou a me atacar e eu rebatia […] Fiz o que eu tinha que fazer. O poder é meu, eu tomei a decisão e arquei com as consequências“, expressou a acreana.

E continuou: “Depois de tudo ela veio falar de amizade […] Na primeira oportunidade da outra briga ficou do lado da Luzia e esqueceu o que a gente viveu. Ela não olhou pro meu lado. Todo mundo me apontou, me xingaram, me apontaram, mas ninguém sabe o que eu estava passando […]

Todo mundo virou as costas pra mim e me colocou como errada […] Eu e a Mirella acho que a amizade acabou. Tentei conversar mas não deu. Pra que eu vou defender uma pessoa que não está nem ai pra mim. Fico triste, estou mal por me taxarem falsa e traidora, coisas que eu não sou. É muito ruim toda hora me apontando“, contou.

Sobre Luiza Ambiel, a acreana falou da reunião e julgamento da ex-peoa e amiga de confinamento:

“Teve a outra situação [reunião dos peões organizado pela Luiza] que na minha cabeça, eu achei que ela pediria desculpas. Eu disse: ‘É pré-roça, não é nada ruim, vamos todos conversar’. Aquela situação [da fofoca do JP Gadêlha, que falava macho escroto] Eu sabia que ela usar isso contra mim […] Ela ficava me cutucando […]

Eu falei coisas pra ela que eu estava sentindo. E ela falava coisa pra mim que são ridículas […] Eu estava me segurando óh…não é que eu perco a paciência muito rápido […] Eu tinha medo de algumas coisas dela. Tudo pra ela as pessoas estavam perseguindo ela. Tudo ela criava uma coisa muito grande […]

Ela sabe como eu sou, ela é esperta, ela é experiente e sabe como cada um aqui dentro reage […] Ela sabia que ali eu ia surtar e ficou apontando, todo mundo falou e no final quando eu ia falar eu estava controlar o que eu estava sentindo […] ela sabe das minhas fraquezas. Só que eu não falei tudo o que eu tinha pra falar.

Em alguns momentos eu fiquei calada, mas eu não concordei […] Ela me provocava, em outras situações ela passava por mim e jogava cabelo na minha comida. […] No quarto ela chegava cantarolando […] Era tudo provocando […] Eu não aguento ser atacada […]

Ela acredita que ela está certa […]A última parte que eu lembro é a Mirella me chamando de traidor… eu explodi e eu não sei mais o que eu fiz, só vi um monte de dedo. Dedo de Mirella, de Luiza, de Victória e eu sozinha. Todo mundo me atacando.

Só tinha a Jojo pra me segurar, eu não ia pra cima dela, eu não ia fazer nada eu queria quebrar alguma coisa, queria ver, extravasar a minha raiva, eu quase cai, fiquei me batendo pra trás e a Jojo tentando me acalmar, e você, eu fiquei muito decepcionada […] Não desejo isso pra ninguém […] Ficaram me chamando de louca, que bom que eu tinha Jojo pra me segurar. No final eu estava preferindo ser expulsa que sendo massacrada, é muito ruim, eu não desejo isso pra ninguém“, concluiu ela.

Lembrando que este colunista conversou com o pai de Raíssa que desconhece ações judiciais da família contra participantes do reality. A assessoria confirma por parte do judiciário da modelo as ações em ativo.

*Com informações do site UOL

