Acreana Raissa desabafa sobre seu tratamento e uso de remédio em “A Fazenda”

A acreana Raissa Barbosa desabafou sobre seu transtorno Bordeline no reality “A Fazenda”, na madrugada desta quarta-feira (28). Na companhia do peão e amigo de baia, Lipe Ribeiro, Raissa falou abertamente sobre o assunto após receber elogios do amigo pelo autocontrole dos últimos dias.

As imagens exibidas pelo Play Plus (canal pago) do diálogo entre os peões já circulam nas redes sociais. A veracidade da doença da acreana foi debate pela equipe de Mirella, sendo cogitada até a possibilidade de Raissa ter negado a informação à emissora.

Na conversa, o peão Lipe Ribeiro elogiou o autocontrole de Raissa Barbosa durante o barraco que MC Mirella armou no reality na madrugada de quarta-feira (28). Lipe se dispôs a apoiá-la e perguntou como começam suas crises decorrentes do transtorno de personalidade Borderline. “Tu foi muito bem ontem, se controlou legal”, apontou.

“Só eu sei o quanto me controlei, fico com uma raiva que não cabe em mim”, afirmou a vice-miss bumbum, que até lamentou o fato de não poder quebrar mais nada no confinamento. “É do nada, né?”, questionou Lipe. “É alguma coisa que alguém fala que dá o gatilho. O de ontem foi ela [Mirella] me chamar de surtada”, explicou Raissa.

Os dois estão na baia com Mirella. Para evitar uma nova provocação da funkeira, o namorado de Yá Burihan, chamou a acreana para conversar do lado de fora, enquanto esperavam a cantora pegar no sono. Raissa, então, contou quais foram as críticas que recebeu durante a discussão com a ex-amiga.

“Falou que eu estava do lado das pessoas que já tinham votado em mim”, relatou. “As coisas aqui mudam”, apontou Ribeiro. “Quando tudo aconteceu, eu senti que era uma amizade por conveniência”, desabafou Raissa.

Durante as últimas discussões entre as duas, o ex-MTV apontou maldade por parte de Mirella. “Ficavam falando para soltar ela, provocando até o limite. É muito feio, muita maldade isso”, declarou ele.

Confira abaixo um trecho da conversa:

Lipe: tu foi muito bem ontem, se controlou legal.

Raissa: só eu sei o quanto eu me controlei, fico com muita raiva que não cabe em mim.

Lipe: é do nada né ?

Raissa: é alguma coisa que alguém fala que dá o gatilho, o gatilho de ontem foi ela me chamar de surtada. #AFazenda12

Na manhã desta quinta-feira (29), enquanto ajudava Stéfani Bays a fazer o trato do cavalo, a acreana desabafou sobre o tratamento que vem realizando no programa.

Elas começaram a especular sobre a festa, e a modelo disse que sente falta da liberdade. “Queria beber”, confessou. “Você tem essa escolha, de tomar remédio ou beber?”, questionou Stéfani.

“Ainda não, mas um dia eu vou ter”, afirmou a modelo. “No jantar com vinho eu experimentei, mas depois não continuei. Era só pra sentir o sabor do vinho, pra pensar que tô bebendo um vinho como todo mundo”, brincou.

