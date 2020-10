Antonia Fontenelle: “Estou disposta a falar com Felipe Neto, se ele ligar”

Antonia Fontenelle revelou, em entrevista ao Tô na Pan desta terça-feira (20/10), que está inclinada a colocar panos quentes na briga que arrumou com Luccas e Felipe Neto. “Eu estou disposta a falar com eles, mas só se alguém me ligar para se explicar. Mas se isso não acontecer, tudo bem também”, revelou Antônia sobre a polêmica envolvendo os três.

A apresentadora do Na Lata foi processada pelos cariocas após publicar um vídeo no qual associava os dois youtubers à incitação e à prática de pedofilia. A publicação em questão já foi apagada e os jovens pedem indenização de R$ 200 mil (R$ 100 mil para cada). No dia 8 deste mês, a 39ª Vara Criminal do Rio de Janeiro aceitou uma queixa-crime feita pelos irmãos contra a apresentadora.

PUBLICIDADE

“O cara me mete 10 processos porque ele transformou isso em algo político. Depois de eu ter feito uma live com a deputada Carla Zambelli (PSL-SP) falando sobre o conteúdo de vídeos, mas ele só quis me processar. Ele só quis vir em mim”, externou Fontenelle.

Fontenelle, inclusive, acabou de entrar para o time de famosos que tentam ganhar a graça da garotada na web com uma versão infantil de seu canal no Youtube.

“Eu resolvi montar o Na Lata Kids só para ensinar o que é que se deve mostrar para uma criança, sabe? Vocês não fazem ideia do quanto é caro produzir esse tipo de conteúdo. O que da dinheiro é aquelas merdas que o Felipe Neto faz, o que o Luccas Neto faz, que ensina criança a tomar banho numa banheira de Nutella e comer um monte de baboseira. São só essas besteiras que eles fazem que dá dinheiro”, finalizou.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários