Após ser ameaçado de morte, jovem é executado com tiros na cabeça em bar no interior

O jovem Thiago Sobrinho Moura, de 20 anos, morreu após ser atingido por dois tiros na cabeça, na noite deste sábado (10), em um bar na avenida principal do município de Porto Acre, no interior do estado.

Segundo informações da Polícia Militar, Thiago estava participando de uma bebedeira com a presença de um homem desconhecido. Durante e bebedeira, os dois começaram com uma discussão que rendeu até em ameaça de morte.

O criminoso disse que a vítima não lhe conhecia de verdade e que iria matar Thiago. Em seguida, ele saiu do local. Minutos depois, o homem voltou com outras pessoas em um carro e, em posse de uma arma de fogo, efetuou dois disparos que atingiram a cabeça de Thiago. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

A vítima foi socorrida por uma ambulância e levada a Rio Branco. No trajeto, uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) interceptou o veículo e seguiu levando a vitima ao pronto-socorro da capital, mas Thiago não resistiu.

O corpo do jovem foi levado à sede do Instituto Médico Legal (IML) na capital.

Policiais militares realizaram rondas ostensivas para encontrar o assassino e os comparsas. A informação é que dois suspeitos já foram presos. O caso será investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.

