Após confirmar nascimento do filho, Nicki Minaj revela a primeira foto

O menino é fruto da relação da artista com o rapper Kenneth Petty

Nicki Minaj decidiu nesta quarta-feira, dia 21, mostrar um pouco o seu primeiro filho. A cantora compartilhou na sua conta oficial de Instagram a primeira fotografia do menino.

PUBLICIDADE

“Feliz aniversário, meu amor”, pode ler-se na legenda de uma fotografia onde vemos o pézinho do bebê.

A imagem marcou o aniversário de casamento de Nicki Minaj com o rapper Kenneth Petty – pai do bebê.

De acordo com a imprensa internacional, o primeiro filho de Nicki Minj teria nascido no início do mês de outubro. Informação que nunca foi confirmada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários