Ator Caio Castro é flagrado por fãs com sua Ferrari de 2,3 milhões, em São Paulo

Caio Castro foi flagrado por motociclistas num sinal de trânsito de São Paulo dirigindo sua Ferrari, avaliada em mais de R$ 2,3 milhões. Num vídeo publicado no Youtube, o ator, que esteve recentemente nas reprises de “Fina estampa” e de “Novo mundo”, conversa com eles a bordo de seu carro modelo F458 Spider F1.

Durante o papo, ele e os rapazes, que também são apaixonados por velocidade, elogiam os veículos uns dos outros.

PUBLICIDADE

“Cara, meteu a (moto) rosa! Da hora! Disposição com essas motocas, né? Tem que estar trepado, né? Vai com Deus, mesmo. É da hora!”, diz o ator e namorado de Grazi Massafera em conversa com o youtuber Theus 96.

Ao ouvir dos fãs que é “humildade total”, Caio mostra uma medalha dourada que acabara de ganhar num campeonato de kart. O ator se alegra ao exibir o prêmio: “Acabamos de sair do campeonato de kart, ó!”.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

Apaixonado por automobilismo,Caio Castro foi anunciado em setembro como piloto da Porsche Cup. Ele tem treinado em Interlados (SP) e competirá a temporada de 2021 na modalidade Sprint. [Foto de capa: Reprodução/Youtube/Theus 96!]

comentários