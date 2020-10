Bandido tenta fugir da PM, atropela mulher e criança, leva tiro no braço e sofre acidente

Madson Rigleison Costa de Oliveira, de 32 anos, ferido com um tiro no braço na noite desta quarta-feira (14) na rotatória do bairro Santa Cecília, no km 09 da BR-364, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Militar, Madson trafegava pela Via Verde em uma caminhonete Hilux de cor preta, quando uma guarnição do 2° Batalhão suspeitou do veículo.

Ao fazer a verificação da placa, os policiais constataram que se tratava de uma caminhonete roubada há cerca de 3 dias e perseguiram o motorista em direção à Corrente.

Durante a fuga, Madson atropelou uma mulher e uma criança que tentavam atravessar a rodovia. Continuando a perseguição quilômetros à frente, os PMs efetuaram disparos para tentar acertar o pneu da caminhonete, porém, um tiro acertou o braço de Madson.

Após ser baleado, o homem perdeu a direção do carro, que passou direto pela rotatória do bairro Santa Cecília, caiu em um barranco e bateu contra uma ponte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou Madson ao Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro de saúde estável. Após receber alta, ele será encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla).

A área foi isolada para o trabalho da perícia e o veículo foi levado também à Defla.

