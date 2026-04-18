Investigação da Polícia Civil aponta crime passional; ex-marido da atual mulher da vítima e o padrasto dele são os principais suspeitos

A violenta região da Ponta do Abunã, na tríplice divisa entre Acre, Amazonas e Rondônia, foi palco de mais um homicídio brutal. No final da tarde desta sexta-feira (17), Sidione Melo de Almeida, de 30 anos, foi executado a tiros no distrito de Vista Alegre do Abunã. O crime ocorreu às margens da BR-364, em frente a uma loja de autopeças, sob o olhar da companheira da vítima e de suas duas filhas.

Segundo as investigações conduzidas pela 9ª Delegacia Regional de Extrema, a principal linha de apuração indica motivação passional. Os suspeitos do crime foram identificados como Davi, conhecido pelo apelido de “Zói” ex-marido da atual mulher de Sidione , e o padrasto dele, identificado como Claudir. Ambos fugiram logo após o ataque e permanecem foragidos.

A Dinâmica do Crime

Testemunhas relataram à polícia que os agressores chegaram ao local em um veículo modelo Saveiro. Davi, que de acordo com a apuração não aceitava o fim do antigo relacionamento e nutria ciúmes da nova união da ex-esposa, efetuou diversos disparos contra a vítima.

Na tentativa desesperada de salvar a própria vida, Sidione ainda conseguiu correr em direção a uma área de mata próxima. No entanto, ele foi localizado sem vida pouco tempo depois, caído em um terreno baldio com múltiplas perfurações de arma de fogo.

Investigação em Curso

A Polícia Civil apurou que Sidione já vinha sofrendo ameaças de “Zói” desde que passou a conviver com a ex-companheira do suspeito. A brutalidade da ação, realizada em local público e na presença de crianças, reforça a periculosidade dos envolvidos.

As autoridades seguem com buscas na região de fronteira para localizar Davi e Claudir. O caso reacende a discussão sobre a segurança na região do Abunã, marcada por conflitos históricos e dificuldades de fiscalização entre os estados.