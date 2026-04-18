Policiais localizaram 90 porções de cocaína, 14 de maconha e dinheiro trocado após varredura em terreno baldio

Um homem identificado como João Vitor da Silva Gomes foi preso no final da noite deste sábado (18), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, no bairro Caladinho, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar do Acre, equipes da Força Tática II do 3º Batalhão realizavam patrulhamento ostensivo tático na Rua 25 de Dezembro quando avistaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Ao perceber a aproximação da guarnição, comandada pelo sargento Freitas, o homem tentou se esconder em um terreno baldio.

A movimentação chamou a atenção dos policiais, que decidiram realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, o suspeito demonstrou nervosismo, sendo encontrada com ele uma quantidade de entorpecentes.

Diante da situação, os militares realizaram uma varredura minuciosa no local, onde localizaram mais drogas e materiais relacionados ao tráfico. Ao todo, foram apreendidas 90 trouxinhas de cocaína já embaladas para comercialização, 14 invólucros de maconha, além de mais de R$ 150 em dinheiro trocado, dois aparelhos celulares e um carregador portátil.

Segundo a polícia, a quantidade de entorpecentes e o material apreendido reforçam a caracterização do crime de tráfico de drogas.

Diante dos fatos, João Vitor recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia especializada, juntamente com todo o material apreendido, onde ficou à disposição da Justiça.