Beth traz os preparativos da Miss Acre Ultranacional Isna Fernanda para concurso em SP

A toda linda Ana Patrícia Diniz recebeu seus 15 aninhos e a promessa dos pais de uma viagem de intercambio em 2021.

Jornalista Socorro Camelo recebeu parabéns pelo seu aniversário ocorrido no último dia 22. Na foto, com a filha Mariana. Parabéns, amiga linda!



As primas e sócias Fabíola Pinheiro e Suely Muniz inauguraram o Viveiro Capim Santo com muita badalação e organização de Karenna Lima e Meyre Manaus.Tereza Belarmino com a filha Izabele Theodoro e a neta Giovana celebrando a vida e os 10 meses da pequena.O charme da Miss Acre Ultranacional 2020, Isna Fernanda, que se encontra em preparação por Celso Missologo para a viagem a São Paulo, para disputar o @missbrasilultranational @reinadelcacaobrasil 2020.Amanda Ferreira bem que tentou se aposentar, mas as clientes de seu Espaço de Beleza Dita Acre não permitiram. Ela está atendendo desde o dia 29 no Jack Hair Desing, numa parceria de muito mais sucesso e bom gosto. Na foto, com a filha Rosi Portela.Depois de tantas Lives, Marizilda Barbosa pronta para um bom rolê com música ao vivo. Só tira máscara para o close da foto ela jura.Pensa numa atitude! Maria Vanderléia Muniz garante que só sai de casa se for para causar. Uma linda!A jornalista Kelly Kley foi aniversariante do dia 30 e passou o dia recebendo o carinho da família e dos amigos.Que tal ganhar um fim de semana na Pousada Laurian, em Epitaciolândia, bem na fronteira com a Bolívia e o Peru?

É conglomerado de chalés aconchegantes, em meio a mais linda natureza, com muito ar puro, completa sensação de paz, bem no coração da Amazônia.

*Regras da promoção*

SEGUIR

@beth_news_

@pousadalaurian

CURTIR AS POSTAGENS DE VÍDEOS E A FOTO OFICIAL NO INSTAGRAM

MARCAR 2 AMIGOS POR COMENTÁRIOS

QUANTO MAIS COMENTÁRIOS MAIS CHANCES VOCÊ TEM DE GANHAR E LEVAR UM ACOMPANHANTE.

E ATENÇÃO: NÃO VALE MARCAR PERFIL DE EMPRESAS, FAMOSOS OU PERFIL FAKE

BOA SORTE A TODOS VOCÊS!

O SORTEIO SERÁ REALIZADO DIA 10-10-20, AO VIVO

NÃO FIQUE DE FORA, NEM SOB TORTURA!

SE LIGUEM NA MISSÃO MINHAS LINDEZAS!!!

On Line

*Claudinha Souza avisando que já tem muitas novidades para o Dia das Crianças e também dos professores na loja Nada Básica.

*O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei para aumentar a pena por maus-tratos a cães e gatos. O texto altera a lei de crimes ambientais, que prevê pena de três meses a um ano de detenção e multa para crimes contra todos os animais. O novo dispositivo prevê prisão de dois a cinco anos de detenção, multa e proibição de guarda para quem maltratar, ferir, abusar ou mutilar cães e gatos, especificamente.

Aplausos merecidos!!!

*Com a definição dos candidatos em todos os municípios, começou o jogo preliminar da sucessão estadual, que passa pelas eleições municipais. Quem sair vitorioso em 2020 vai se cacifar para 2022. E sete candidatos disputam a prefeitura de Rio Branco.

*O governador Gladson Cameli, o vice-governador Wherles Rocha, secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte Mauro Sérgio Cruz e o presidente da Fundação Elias Mansour Manoel Pedro inauguraram em Cruzeiro do Sul, data do aniversário do município a revitalização do Teatro dos Nauás, Alberto Loro com uma Exposição fotográfica “Orleir Messias Cameli – Um homem à frente de seu tempo”.

*Os memes estimulam o brasileiro a ser raso e a não pensar com mais profundidade e seriedade sobre nenhuma questão ou quem sabe, por ser raso e não pensar com seriedade sobre nenhuma questão o brasileiro faz memes?

A Tostines vende mais porquê é biscoito!

*2020 levou tanta coisa embora, e dia 30 resolveu levar o cartunista argentino Quino também. Um ano de uma subtração política e social das mais desgastantes em todo o mundo. Foi o que a Mafalda tentou nos ensinar nos seus quadrinhos.

*Os narcisistas só pensam em si, não têm empatia alguma. São vaidosos, megalomaníacos. Usam e abusam das pessoas, manipulam, mentem. Têm vida dupla, tripla. Amam o poder. Não têm ética e nenhum lastro moral.

Há muitos em todas as profissões: Artistas, médicos, juízes, empresários, religiosos, políticos jornalistas e pessoas comuns.

Para viver melhor

1. Evite fazer observações sarcásticas.

2. Se entrar em uma briga, bata primeiro e bata com força.

3. Nunca dê um aperto de mão sentado.

4. A inveja de um amigo é pior que o ódio de um inimigo.

5. Escute o que as pessoas têm a dizer.

Não interrompa; deixe-as falar.

6. Guarde segredos.

7. Não cultive medo por ninguém. Todo homem pode morrer.

8. Seja corajoso. Mesmo se não for, ao menos finja ser. Ninguém consegue perceber a diferença.

9. Cuidado com as pessoas que não tem nada a perder.

10. Escolha a companheira da sua vida com cuidado. A partir dessa decisão, virão 80% de toda a sua felicidade ou miséria.

11. Se a casa do seu vizinho está em chamas, a sua também está em perigo.

12. Nunca elogie a si mesmo; se houver elogios, que venham dos outros.

13. Seja um bom perdedor.

14. Não deseje colher frutos daquilo que nunca plantou.

15. Quando aflito: respire fundo e distancie-se.

16. Dê às pessoas uma segunda chance, mas nunca uma terceira.

17. Cuidado ao queimar pontes. Você nunca sabe quantas vezes precisará atravessar o mesmo rio.

18. Lembre-se de que 70% do sucesso em qualquer área se baseia na capacidade de lidar com pessoas.

19. Defenda os menores. Proteja os indefesos.

20. Assuma o controle da sua vida. Não deixe que outra pessoa faça escolhas por você.

21. Visite amigos e parentes quando estiverem no hospital; você só precisa ficar alguns minutos.

22. A maior riqueza é a saúde.

23. Pense duas vezes antes de sobrecarregar um amigo com um segredo.

24. Mantenha um bloco de anotações e um lápis em sua mesa de cabeceira. Ideias que valem milhões de reais surgem de madrugada.

25. Mostre respeito por todos que trabalham para viver. Não importa o quão simples seja a profissão.

26. Vista-se adequadamente aos padrões da época.

27. Elogie a refeição quando for hóspede na casa de alguém.

28. Não permita que o telefone interrompa momentos importantes.

29. Não demore onde não é bem recebido.

30. Todo mundo “gosta” de ver você crescer profissionalmente, até começar a superá-los.

31. Ouça os mais velhos.

E, por último, viva sua própria vida.

Desconheço a autoria

Beth Passos

Jornalista

