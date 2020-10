Cantora Anitta anuncia que criará perfil em site de conteúdo adulto

Anitta anunciou que vai criar um perfil no OnlyFans, site de conteúdo adulto exclusivo para assinantes. A cantora, no entanto, não pretende postar vídeos sensuais na plataforma, como a maioria dos usuários faz. A conta será usada para divulgar trabalhos e estreitar o relacionamento com os fãs.

A informação foi confirmada pela própria artista durante uma live na última quinta-feira (29). “Não tinha provas da existência [do site], mas vou dar uma boa olhada e vou abrir um perfil”, disse.

Diversos famosos têm aderido ao OnlyFans, seja para conseguir mais seguidores, seja para atrair novos patrocinadores. Cardi B, que recentemente fez música com Anitta, Blac Chyna e Tyga estão entre eles.

