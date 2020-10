Caso vença, Jarbas Soster diz que irá abrir mão de salário de prefeito por 4 anos

"Os políticos precisam mostrar seus compromissos com o povo", disse o candidato

O candidato à Prefeitura da capital, Jarbas Soster (Avante) participou na tarde desta quarta-feira (21) da segunda rodada de sabatina promovida pela Associação dos Servidores Municipais de Rio Branco (Assermurb), onde foi apresentado uma lista de reivindicações de todas as categorias trabalhistas do município.

Na ocasião, primeiramente, foi apresentado ao candidato uma ata de pauta com as ideias e propostas das categorias. Em resposta, Soster disse que a maioria das ideias são viáveis, no entanto, advertiu que Rio Branco deve eleger prioridades.

O candidato aproveitou a oportunidade para dizer aos presentes que, se eleito, irá construir uma sede administrativa da prefeitura de Rio Branco no Segundo Distrito da capital, onde ficará todos as secretarias públicas. “Vamos fazer escolas técnicas e gerar emprego e renda. Além de economizar com pagamento de aluguel”, explicou.

Por fim, Jarbas reiterou que irá doar nos quatro anos o salário de prefeito e ainda pediu que todos os políticos seguissem sua ideia como exemplo. “Os políticos precisam mostrar seus compromissos com o povo, principalmente em época de pandemia”, argumentou.

O presidente do sindicato, José Augusto, ressaltou que o momento de ouvir as propostas dos candidatos é agora, nas eleições. “Precisamos ficar atentos às propostas para uma Rio Branco melhor. Por isso, realizamos o evento com os sete candidatos”, concluiu.

