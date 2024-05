Acreano que mora no RS relata dificuldade para comprar produtos: “Mercado quase zerado”

A tragédia no Rio Grande do Sul já afetou mais de 1,4 milhão de pessoas, deixando mais de 232,1 mil pessoas deslocadas, sendo 67.542 em abrigos e 164.585 desalojadas, segundo o relatório da Defesa Civil do RS nesta quinta-feira (9). O acreano Alexandre Chalub, que é guia turístico, contou sobre a situação que encontrou na cidade onde a irmã mora, além da dificuldade de encontrar produtos de limpeza e higiene pessoal para comprar.

Alexandre mora na cidade de Canela e a irmã mora no município de Três Coroas, ambas na Serra Gaúcha. O guia turístico, que mora no Rio Grande do Sul há seis anos com a esposa e um filho de nove anos, se mobilizou para ajudar moradores da cidade onde a irmã mora, que é uma das mais atingidas.

O acreano explicou que em Canelas a situação está mais tranquila, mas que a população ficou sem energia elétrica por dois dias na semana anterior.

Alexandre explicou que é dono de uma agência de turismo e usou as redes sociais para arrecadar recursos para comprar produtos de limpeza. “A dificuldade é com a limpeza, tem vindo bastante comida, bastante lanche e agora precisamos de ajuda com produtos de limpeza e higiene pessoal. Precisamos de ração para animais, leite zero lactose”, disse ao g1.

Segundo o site, os kits de limpeza estão sendo distribuídos para moradores que vivem em áreas onde as águas já baixaram. Ao g1, Alexandre explicou que foi até Florianópolis e comprou diversos produtos em um supermercado de atacado para comprar kits de higiene pessoal e produtos de limpeza. “O mercado local está praticamente zerado. Montamos kits de higiene pessoal e de produtos de limpeza e faltaram vassouras”, explicou.