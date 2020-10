Empresário é baleado durante tentativa de assalto na estrada do aeroporto de Rio Branco

O empresário Marisan da Silva Lima, de 48 anos, foi atingido por um tiro na perna após reagir um assalto na noite desta quarta-feira (14). O crime ocorreu na estrada do Aeroporto Internacional de Rio Branco, próximo a Vila Custódio Freire.

A vítima contou que estava com a esposa voltando para casa, no município do Bujari, quando, ao passar pela Vila Custódio Freire, começou a ser seguido por quatro criminosos que estavam em duas motocicletas.

Os motociclistas tentaram interceptar o veículo do empresário, mas o homem não parou o veículo. Então, um dos criminosos atirou na lateral do carro e acertou o fêmur da vítima.

Mesmo baleado e para tentar se livrar dos meliantes, o empresário conseguiu dirigir até a sua casa. Lá, a esposa acionou a policia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Marisan foi socorrido e levado Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro de saúde estável. Segundos os socorristas, o projétil atravessou a lataria, entrou na coxa do homem e acabou quebrando o fêmur.

A Polícia Militar chegou a colher informações para procurar pelos autores do crime, mas não encontrou nenhum suspeito. Agora, o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil do Bujari.

