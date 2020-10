Encontrado corpo de menino de 11 anos desaparecido no Rio Moa

Os bombeiros encontraram, por volta das 11h desta terça-feira (13), o corpo do garoto de 11 anos que morreu afogado no Rio Moa, em Cruzeiro do Sul. Ele desapareceu na tarde desta segunda (12) após cair com seu padrasto em uma parte funda do manancial conhecida como porão.

O homem conseguiu escapar, mas o menino foi sugado pelas águas. Uma equipe de mergulhadores deu início às buscas ainda na segunda, até o anoitecer, porém sem sucesso.

A procura foi retomada nesta terça.

