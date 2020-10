Ex-atriz pornô fez simpatia de R$ 2 mil para se casar com Gusttavo Lima

A modelo e ex-atriz de filmes adultos Débora Dunhil está apostando alto no amor do novo solteiro do pedaço: o sertanejo Gusttavo Lima. A moça de 27 anos contou ao portal ‘Quem’ que fez uma simpatia de R$ 2 mil para conquistar o amor do artista.

“Sou apaixonada por ele. Seria uma ótima esposa até mesmo pelo meu currículo, sei fazer tudo que um homem gosta”, comentou Débora.

A modelo ainda lembrou da ex-mulher de Gusttavo Lima, Andressa Suita: “Ela é linda, mas muito apagada, o Gusttavo merece uma mulher como eu”.

Com o mundo dos filmes adultos no passado, Débora agora se dedica às populares pegadinhas do programa de João Kleber, na Rede TV!. “Sou quem sou e quem quiser me assumir terá que saber da minha história. Nunca fui santa”. [Capa: Reprodução/Instagram]

