Ex de Eduardo Costa, Victória Villarim é a sétima eliminada de ‘A Fazenda 12’

Em uma semana que deu o que falar no reality show ‘A Fazenda’, a dançarina Victória Villarim foi a sétima eliminada do jogo nesta quinta-feira (29), tendo recebido apenas 19,24% dos votos do público para continuar.

O resultado foi anunciado na noite desta quinta-feira (29) pelo apresentador Marcos Mion, que chegou a chorar ao vivo ao relembrar os problemas pelos quais o programa passou durante a semana.

Na quarta, Mion entrou ao vivo na TV durante a tarde para anunciar o cancelamento do Poder da Chama Vermelha, definido no programa de terça, após o cantor MC Biel ter vazado informação para a participante Victória Villarim, e isso acabou alterando a formação da Roça.

À noite, durante a Prova do Fazendeiro vencida por Jakelyne, a produção do programa deixou passar um erro que interferia no resultado. O problema foi corrigido nesta quinta, com o programa anulando a prova realizada na quarta.

Com esses problemas, a produção precisou incluir no programa desta quinta uma nova Prova do Fazendeiro, novamente vencida por Jake, e abrir uma nova votação para que se descobrisse, ainda no mesmo programa, quem deveria ser eliminado.

Lipe Ribeiro recebeu 51% dos votos e foi o primeiro a ser anunciado por Mion como salvo nessa semana, deixando a disputa tensa para o final entre Victória e a cantora Tays Reis, que se salvou ao receber 29,76% dos votos do público. [Capa: Reprodução/RecordTV]

