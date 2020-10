Ex-deputado Ney Amorim entra para a campanha de Socorro Neri em Rio Branco

O ex-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac), Ney Amorim, entrou na campanha da atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri (PSB). A informação foi divulgada na página oficial do Facebook da gestora, na noite de quarta-feira (30).

Neri destacou que Ney esteve participando da agenda, junto com a equipe da Regional Calafate. “Momento muito proveitoso de conversas e trocas, em que fiquei muito feliz com o apoio do Ney”, declarou Nery.

A prefeita pontuou que Amorim disse palavras de apoio e confiança que lhe motivaram a continuar na batalha da reeleição no dia 15 de novembro. “Sempre gratificante contar com a parceria do Ney Amorim. E aqui repito suas palavras “vamos arregaçar as mangas e unir nossos sonhos e ideias por Rio Branco””, escreveu.

