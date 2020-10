Fotos inéditas dos bastidores de ‘Chaves’ são publicadas por esposa de ator de Quico

Chegaram às redes sociais uma série de imagens inéditas de bastidores com o elenco da série mexicana ‘Chaves’. Os registros mostrando os atores e as atrizes da produção em instantes de descontração antes de uma apresentação em Caracas foram divulgados no Instagram por Gache Rivera, esposa do ator Carlos Villagrán, intérprete do personagem Quico.

Com todo o elenco em Caracas”, escreveu Rivera na legenda do álbum.

Os registros mostram a companheira de Villagrán com o marido, com Roberto Gómez Bolaños (Chaves), Ramón Valdés (Seu Madruga), María Antonieta de las Nieves (Chiquinha), Florinda Meza (Dona Florinda), Rubén Aguirre (Professor Girafales), Édgar Vivar (Senhor Barriga e Nhonho) e Angelines Fernández (Dona Clotilde).

As fotos foram feitas nos camarins do elenco no Estádio Poliedro de Caracas, na Venezuela, durante uma turnê dos artistas pela América do Sul no final dos anos 70.

Com apenas nove mil seguidores em sua conta no Instagra, Gache Rivera viu o álbum com as fotos ser curtido mais de dez mil vezes.

“Obrigado por essas fotos maravilhosas!”, exclamou um fã de ‘Chaves’ no espaço de comentários do álbum. “Muito obrigado por compartilhar esses registro”, agradeceu outro. “Que maravilha essas fotografias”, escreveu um fã brasileiro. “Essas fotos valem ouro!”, afirmou mais alguém.

Na conta de Gache Rivera ainda constam várias fotos antigas e atuais dela com o marido. Em uma delas, mais recente, os dois posam junto com dois dos netos em um restaurante.

