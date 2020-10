Giovanna Antonelli tem contas penhoradas para pagar dívida

PUBLICIDADE

“Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do devedor (…) Proceda-se desde logo à transferência do numerário para a conta judicial que será responsável pela atualização e encerramento da mora”, afirmou o juiz Rubens Soares Sá Viana Júnior na primeira decisão. Mas, agora, a atriz será notificada oficialmente e terá um novo prazo para o pagamento do valor.

“A penhora somente ocorreu face ao erro do cartório da 3ª Vara Cível de Itaboraí que endereçou a publicação em nome de advogado errado, gerando todos esses chatos equívocos”, explicou a assessoria de Giovanna Antonelli . ​