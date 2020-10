Governo do Acre vai dobrar limites de valores para adesão ao Simples Nacional;entenda

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), vai dobrar, a partir de janeiro, os limites de valores de compra e venda para que empresas possam ser consideradas de pequeno porte e assim fazer parte do Simples Nacional, que garante impostos diferenciados para microempreendimentos.

Antes, se encaixavam no Simples Nacional empresas que compravam até R$ 1,4 milhão e vendiam R$ 1,8 milhão. Agora, quem compra até R$ 2,8 milhões e vende até R$ 3,6 milhões poderá ser beneficiado com a tributação mais barata.

PUBLICIDADE

Além disso, foram anunciados também a possibilidade de mais um parcelamento de dívidas tributárias com a Sefaz e um tempo maior para a quitação dessas obrigações. Atualmente, é permitido ter somente dois parcelamentos de 24 meses. Com a nova política eles poderão ter três parcelamentos de até 60 meses.

A medida, de acordo com o governo, vai possibilitar o aumento no fluxo de caixa das empresas, geração de mais empregos e crescimento de investimentos empresariais no estado. Cerca de 24 mil empreendimentos serão beneficiados.

Estima-se que as chamadas empresas de pequeno porte geram hoje 80 mil empregos no Acre.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários