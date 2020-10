Grávida, menina de 13 anos “casada” com homem de 40 morre após contrair Covid-19

Segundo investigações, vítima era abusada de diversas maneiras pelo suspeito, física e psicologicamente; caso ocorreu na cidade de Medicilândia, no sudoeste do Pará

Um caso chocante que envolve morte, estupro de vulnerável, agressões e gravidez na adolescência está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. Uma menina de apenas 13 anos, que era “casada” com um homem de 40 e estava grávida de 31 semanas, morreu em um hospital na cidade Medicilândia, no sudoeste do estado, após contrair Covid-19.

Segundo informações da revista Época, denúncias enviadas ao Conselho Tutelar apontam que a vítima vivia junto com o suspeito, era abusada sexualmente há cerca de quatro anos, além de ser constantemente agredida, fisica e psicologicamente, por ele. Nas redes sociais, o casal aparecia em diversas fotos abraçados e com o status de “casados”. PUBLICIDADE Na manhã do último sábado (24), a jovem deu entrada Hospital Municipal de Uruará com sintomas de Covid-19, como febre e dor de cabeça, e estava acompanhada de um homem e uma mulher, que disse ser sua avó, mas não comprovou esta informação. Ainda de acordo com a publicação, ela precisou ser entubada após a internação e seria transferida para um hospital em Altamira. Porém, durante o trajeto, seu quadro de saúde se agravou e ela foi encaminhada para o Hospital Municipal de Medicilândia , onde acabou morrendo.

