Homem é assassinado ao tentar livrar família de assalto em casa no Belo Jardim

Onézemo Magno Ribeiro, de 34 anos, foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (28), após tentar ajudar uma família que estava sendo vítima de um assalto em uma casa na Travessa Maçã, no bairro Belo Jardim 1, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Na mesma ação, um dos executores ficou ferido.

Segundo informações da polícia, quatro criminosos chegaram por uma área de mata, invadiram a residência e renderam uma família, com objetivo de realizar um roubo na casa.

Magno e outros dois moradores que fazem a segurança do bairro perceberam a movimentação e, armados com terçados, tentaram encurralar os assaltantes. Ao tentar golpear um dos bandidos, Magno foi ferido com cinco tiros e morreu antes de ser socorrido.

Após a ação, outro morador conseguiu atingir outro bandido, que mesmo ferido, fugiu do local com o resto do grupo sem levar nada da residência.

Policiais militares foram acionados e isolaram a área para trabalho da perícia. O corpo de Magno foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), em Rio Branco.

Os PMs ainda colheram informações no local e não encontraram os autores do crime.

O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

