22/04/2026
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Força Tática prende suspeito de tráfico após ameaça em Rio Branco

Suspeito tentou intimidar policiais durante abordagem e acabou preso

Por Ithamar Souza, ContilNet 22/04/2026 às 21:36 Atualizado: há 23 minutos
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Força Tática prende suspeito de tráfico após ameaça em Rio Branco
Força Tática prende suspeito de tráfico após ameaça em Rio Branco/Foto: Reprodução

C.G.V.M. foi preso na noite desta quarta-feira (22) durante uma ação da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar em uma área de difícil acesso, localizada ao final de um ramal entre os bairros Santa Cecília e Albert Sampaio, em Rio Branco.

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Segundo informações da guarnição, a operação foi desencadeada após denúncia apontando que indivíduos armados estariam utilizando uma residência na região como ponto de venda de entorpecentes. Os suspeitos também teriam ligação com ataques armados recentes, o que vinha causando temor entre moradores da localidade.

Diante da situação, equipes de apoio foram acionadas e os policiais seguiram a pé até o endereço indicado. Ao chegarem, os militares visualizaram alguns indivíduos em atitude suspeita. Durante a tentativa de abordagem, um dos homens teria apontado uma arma de fogo em direção aos agentes, levando à reação da equipe para conter a ameaça.

Com a intervenção policial, os suspeitos fugiram por uma área de mata. Durante a fuga, o suspeito foi alcançado após dispensar uma sacola contendo substâncias entorpecentes, o que caracteriza, em tese, o crime de tráfico de drogas.

O suspeito recebeu voz de prisão ainda no local e foi encaminhado à delegacia especializada, junto com o material apreendido, onde ficou à disposição da Justiça.

 

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