Funcionário dos Correios fica ferido após colisão em Rio Branco

Vítima sofreu fraturas e foi levada ao Pronto-Socorro após colisão

O funcionário dos Correios F.S.P.N., de 43 anos, ficou ferido após um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um carro, ocorrido nesta quarta-feira (22), na Estrada Irineu Serra, nas proximidades da Chácara Aliança, em Rio Branco.

De acordo com relatos de testemunhas, a vítima realizava atividades de trabalho na região conduzindo a motocicleta dos Correios, quando acabou colidindo com um veículo modelo Meriva, de cor prata. As circunstâncias exatas da batida ainda não foram esclarecidas.

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Com a força do impacto, o trabalhador foi lançado ao solo e sofreu fraturas na perna direita e na clavícula.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte básico ao local. Após receber os primeiros atendimentos, Fernando foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, apresentando quadro clínico estável.

Policiais do Batalhão de Trânsito isolaram a área para a realização da perícia técnica. Após os procedimentos, os veículos envolvidos foram liberados.