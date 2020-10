Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Momento especial no amor. Carinho, confiança e troca de confidências reforçarão a união e a cumplicidade numa relação especial. O dia também trará proximidade com a família e notícias de alguém do passado. Um sonho poderá se concretizar. Caminhos abertos no trabalho. Uma proposta relevante alterará planos. Avalie ganhos e perdas. Poder pessoal em alta!

