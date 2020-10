Jovem fica ferida após cair de brinquedo erótico em motel

Incidente aconteceu no Paraná. Caso semelhante já havia deixado uma jovem gravemente ferida em dezembro de 2016

Equipes do Corpo de Bombeiros do Paraná (CBMPR) foram acionadas para prestar atendimento a uma jovem vítima de queda de plano elevado no final da tarde dessa sexta-feira (30), início de feriado prolongado.

A mulher teria caído de um brinquedo erótico em um motel de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais, no Paraná.

PUBLICIDADE

A equipe dos bombeiros foi até o local e prestou atendimento à vítima – ainda não há dados exatos sobre a gravidade de saúde da jovem.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários