O homem foi recapturado em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre

Um foragido da Justiça foi recapturado na noite da última quarta-feira (22), em Cruzeiro do Sul. O homem, identificado apenas pelas iniciais T.G.S., de 21 anos, é acusado de tráfico de drogas, tortura e participação em organização criminosa.

A ação foi feita pelo Núcleo Especializado de Investigações Criminais (NEIC) e Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) da Polícia Civil do Acre (PCAC) e resultou no cumprimento de mandado de recaptura expedido pela 2ª Vara Criminal do município.

O homem é investigado por diversos assaltos cometidos com uso de arma de fogo e possui condenações que somam quase 40 anos de prisão.

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As equipes policiais se descolaram até a região após receberem denúncias de que um morador estaria sendo vítima de tortura praticada por integrantes de uma facção criminosa que atua na área.

Durante as diligências, os investigadores identificaram que um dos suspeitos seria o homem que foi capturado, que havia fugido do Presídio Manoel Neri da Silva e investigado por diversos roubos.

Os policiais localizaram a residência onde o suspeito estava escondido. T.G.S. foi preso em flagrante portando drogas destinadas à comercialização.

Após a prisão, a polícia localizou a vítima de tortura, que, segundo foi apurado, estava sendo mantida sob ameaça, com moradores da área proibidos de acionar a polícia ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima foi resgatada com apoio da equipe médica.