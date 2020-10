Lojistas aderem à candidatura de Sargento Adonis e Suelen Oliveira

Os proprietários e inquilinos do Mercadinho Joãozinho Melo, no centro de Cruzeiro do Sul, receberam a visita da caravana “A Verdadeira Mudança”, na tarde desta quarta-feira (21). Eles declararam apoio às candidaturas de Sargento Adonis e Suelen Oliveira, num encontro marcado pelas adesões, descontrações e comprometimentos. O candidato, que trabalhou por muitos anos no local, ouviu as reivindicações e disse que vai ser parceiro dos lojistas e da população de um modo geral.

PUBLICIDADE

Sargento Adonis começou a trabalhar aos 12 anos vendendo perfumaria numa banca em frente à antiga loja Eletrônica Juruá. “Também ajudei no comércio da minha família, aqui no mercado. Aos 20 anos, me tornei presidente da Associação dos Microempresários”, lembrou ele, que está ouvindo as pessoas, indo de casa em casa, levando uma mensagem de trabalho, fé e de esperança. “Creio que é possível transformar o nosso município num lugar próspero e com o povo feliz”.

O presidente da Associação dos Lojistas da Galeria Joãozinho Melo , Mike Negreiros de Melo, de 39 anos, assim recepcionou o candidato: “O Adonis se criou com nós e conhece a nossa realidade. Cada um aqui está convencido em votar nele e ajudá-lo na campanha”, declarou o líder sindical, que foi apartado pela colega Agaivide Bezerra Rodrigues: “O Adonis passa uma mensagem positiva e de confiança”.

Pela manhã, acompanhado pelo candidato a vereador Emerson de Paiva, Adonis se reuniu com membros da Pastoral da Criança. À noitinha, participou de um encontro com moradores do bairro Remanso. Mais tarde, na casa do candidato a vereador pelo Democrata, Marcelo Taxista, reuniu-se com mais de cem pessoas. “A campanha do 17 chegou aos quatro quantos do município”, comentou Sargento Adonis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários