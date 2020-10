Maia, sobre vacina: Executivo e Legislativo precisam encontrar um caminho

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), voltou a pregar nesta terça-feira, 27, o caminho do diálogo para se avançar com a questão das vacinas contra a covid-19 no Brasil.

“Não devemos deixar um espaço aberto, esse vácuo, para que mais uma vez o Supremo decida e que tanto o Executivo quanto o Legislativo fiquem reclamando de algum ativismo do Poder Judiciário”, disse.

“Executivo e Legislativo precisam encontrar um caminho”, completou.

