Manuel Marcos é notificado e Léo de Brito deve assumir vaga na Câmara Federal

O pastor Manoel Marcos (Republicanos) recebeu essa semana, por parte do corregedor da Câmara Federal, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), a notificação sobre a cassação do mandato. O parlamentar deverá apresentar sua defesa no prazo de cinco dias.

A decisão de sua perda de cargo, será feita pela Mesa Diretora da Câmara, sem precisar passar pelo plenário. No lugar do pastor, entrará Léo de Brito (PT).

Manuel Marcos teve o cargo de parlamentar cassado por compra de votos nas eleições de 2018.

