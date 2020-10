Membros do ‘Tribunal do Crime’ são condenados pela morte de Alexandre Magalhães

A 2ª Vara do Tribunal do Júri condenou nesta quinta-feira (1º) os três envolvidos na execução do jovem Alexandre dos Anjos Magalhães, que ocorreu no dia 13 de abril de 2018. O conselho de sentença acatou a tese apresentada pelo promotor de Justiça Teotônio Rodrigues.

A audiência terminou por volta das 17h30, após o Juiz Alesson Braz fazer a leitura da sentença. A soma das penas chega a quase 70 anos de detenção. Réu confesso, Francimar Conceição da Silva – conhecido como Psicopata, deve cumprir 22 anos 7 meses e 7 dias de detenção.

Além disso, ele ainda será julgado no próximo dia 20 pela morte de três adolescentes na regional do Taquari. Já Amauri Sandro da Silva, o Vovô do Crime, e John Cleison Rodrigues Ferreira foram sentenciados a 23 anos e 3 meses de prisão – cada um.

Na mesma decisão foi negado aos réus o direito de recorrer em liberdade.

