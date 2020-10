Moradores denunciam Mazinho por cemitério nas calçadas e caso vai parar no MPAC

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a promotoria de Justiça Cível do município para apurar o caso

O prefeito Mazinho Serafim decidiu alargar o cemitério São João Batista para sepultar novos corpos em Sena, mas tomando o espaço das calçadas, é o que dizem alguns moradores da região que fizeram a denúncia ao ContilNet nesta sexta-feira (23).

De acordo com a vizinhança do bairro do Bosque, mais especificamente os residentes da Rua Quintino Bocaiúva, a construção é um desrespeito.

As gavetas estão sendo levantadas fora dos limites do muro antigo. Um residente que preferiu não se identificar, disse que teme ver corpos de defuntos jogados na rua, caso aconteça algum acidente no local e um carro bata na construção.

“É muito provável que isso aconteça, porque as novas gavetas estão tomando o espaço que era das calçadas, desrespeitando os limites e a vizinhança”, declarou.

A construção de um novo cemitério – levando em consideração que o único que a cidade possui já está superlotado – era uma proposta de campanha de Mazinho.

“O Ministério Público e os órgãos competentes precisam tomar alguma decisão sobre isso”, finalizou o denunciante.

A reportagem do ContilNet também entrou em contato com a promotoria de Justiça Cível do município para apurar o caso, e foi informada por meio do titular Luís Henrique Corrêa Rolim que o órgão já tem conhecimento do fato, mas que o promotor terá uma reunião na próxima semana com os moradores que fizeram a reclamação para escutá-los, apurar as informações e, em seguida, caso necessário, instaurar um procedimento de investigação.

“’Todas as medidas necessárias serão tomadas sobre o caso, depois que os moradores forem ouvidos e as informações forem coletadas e apuradas”, concluiu o promotor.

