Motoristas de aplicativo interditam Avenida Ceará em protesto por mais segurança

Vários motoristas de aplicativo fecharam a Avenida Ceará no início da tarde desta quinta-feira (1), próximo à Delegacia de Flagrantes (Defla), para pedir mais segurança para a categoria.

Nesta manhã, mais um deles foi sequestrado por três bandidos em uma das UPAs da cidade e encontrado com vida no ramal do Mutum. Segundo o grupo, esse foi o quatro sequestro em três dias e o 12º desde a semana passada em Rio Branco.

PUBLICIDADE

LEIA MAIS: Polícia prende terceiro acusado de sequestrar motorista de aplicativo em Rio Branco

Os motoristas fecharam os dois lados da avenida, além de uma das ruas perpendiculares. O policiamento de trânsito precisou intervir para auxiliar o fluxo de veículos pelas laterais.

Informações dão conta de que o protesto já chegou ao fim e o trânsito já flui normalmente.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários