No Acre, homem espancado é encontrado a 50 metros do corpo de jovem indígena

A Polícia Civil do Acre (PCAC) investiga se há relação entre a morte da indígena Vita Kulina, de 21 anos, com um homem ferido que foi encontrado a 50 metros do corpo da vítima. O resgate ocorreu às margens de um rio, na noite da última segunda-feira (26), na cidade de Santa Rosa do Purus.

Segundo o agente Kelson Pantoja, que atendeu a ocorrência, a jovem tinha sinais de afogamento. O homem, ainda não identificado, apresentava marcas de agressão e foi encaminhado à unidade de saúde da cidade.

“Inicialmente, tratamos o rapaz como vítima, mas ainda não sabemos o que de fato aconteceu. Estamos aguardando a melhora dele para fazer a oitiva”, disse.

O Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Purus (DSEI/ARP) comunicou que a instituição e a Fundação Nacional do Índio (Funai) acompanham as investigações.

