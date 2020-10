Papa Francisco escolhe 13 novos cardeais para a Igreja Católica

O papa Francisco anunciou neste domingo, 25, que vai nomear 13 novos cardeais. Nove deles têm menos de 80 anos e serão elegíveis para entrar em um conclave para escolher o sucessor do papa após sua morte ou renúncia.

PUBLICIDADE

Os novos cardeais serão elevados ao alto escalão em uma cerimônia conhecida como consistório no Vaticano no dia 28 de novembro. Os nomes vêm de todo o mundo e aumentam a possibilidade de que o próximo papa seja uma pessoa que dará continuidade às políticas de Francisco. Recentemente o papa se tornou notícia por demostrar apoio à união civil entre pessoas do mesmo sexo.

Entre os que têm menos de 80 anos está o arcebispo Wilton Gregory de Washington, D.C., que será o primeiro cardeal afro-americano. Os quatro com mais de 80 anos estão sendo elevados ao alto escalão por causa de seu longo serviço à Igreja. De acordo com as regras da Igreja Católica, eles não podem participar de um possível conclave.

Dois dos novos cardeais servem à Igreja na América Latina: o arcebispo de Santiago, Chile, Celestino Aós Braco, e Felipe Arizmendi Esquivel, arcebispo emérito de San Cristóbal de Las Casas, no México.

O papa fez o anúncio surpresa ao final do Angelus, oração dominical em que ele se dirige aos peregrinos de sua janela com vista para a Praça de São Pedro. Ainda não está claro se o aumento das restrições por causa da segunda onda de coronavírus na Itália pode interferir. na cerimônia.

Confira o nome dos 13 novos cardeais

Dom Mario Grech, secretário-geral do Sínodo dos Bispos

Dom Marcello Semeraro, prefeito da Congregação para as Causas dos Santos

Dom Antoine Kambanda, arcebispo de Kigali, Ruanda

Dom Wilton Gregory, arcebispo de Washington

Dom José Advincula, arcebispo de Capiz, Filipinas

Dom Celestino Aós Braco, arcebispo de Santiago, Chile

Dom Cornelius Sim, bispo titular de Puzia di Numidia e vigário Apostólico de Brunei, Kuala Lumpur

Dom Augusto Paolo Lojudice, arcebispo de Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino

Frei Mauro Gambetti, franciscano conventual, guardião da Comunidade franciscana de Assis

Dom Felipe Arizmendi Esquivel, bispo emérito de San Cristóbal de las Casas, México

Dom Silvano M. Tomasi, arcebispo titular de Asolo, núncio apostólico

Frei Raniero Cantalamessa, capuchinho, pregador da Casa Pontifícia;

Mons. Enrico Feroci, pároco em Santa Maria do Divino Amore em Castel di Leva.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários