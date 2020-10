Parte 2: depois de bicar presidente Bolsonaro, ema ataca ministro Paulo Guedes

Paulo Guedes, assim como aconteceu com Jair Bolsonaro em julho, foi atacado por uma ema — não a mesma, claro.

Bronzeado e falando devagar, Guedes compareceu, virtualmente, ao encerramento do seminário “Um Dia pela Democracia”, promovido pela Associação Brasileira de Direito Constitucional na noite desta segunda-feira (26).

Depois das conhecidas estocadas à esquerda, de defender, como sempre faz, a sociedade aberta e de elogiar o Congresso e o STF, contou algo inusitado:

— Hoje, uma ema me atacou [o ministro mora na Granja do Torto, em Brasília]. Eu entendi logo ao avistar os filhotinhos. A ema estava certa. Por isso, é preciso proteger os mais frágeis.

Definitivamente, o governo Bolsonaro tem hoje mais problemas com as emas do que com a oposição. [Capa: Fábio Pozzebom/ABR]

