Polícia acaba com festa de facção e 22 são conduzidos à delegacia em Sena Madureira

Policiais militares identificaram uma residência onde ocorria uma festa de uma determinada organização criminosa, no Beco do Pelé, Segundo Distrito de Sena Madureira, por volta da meia noite deste sábado para domingo. Na ocasião, 22 pessoas, inclusive menores de idade, foram levadas à delegacia de polícia sob acusação de perturbação ao sossego e corrupção de menor.

A polícia apurou que mais cedo os organizadores anunciavam o evento e faziam apologia a organização criminosa. Ao chegar na casa, os policiais tiveram dificuldade de aproximação por conta de três cães da raça pitbull. Nesse momento os policiais tiveram que fazer uso da arma de fogo para se defender.

Apesar de algumas pessoas terem tentado fugir do cerco policial, não foi possível e todos foram conduzidos à delegacia para os procedimentos. De acordo com a PM, os menores estavam fazendo uso de bebida alcoólica. Houve apreensão do som, garrafas de bebidas e celulares.

