Primo de candidato assassinado, Neri lidera pesquisas e fenômeno solar; veja mais lidas

SEGUNDA-FEIRA

13 desistem de concorrer para vereador e 55 têm candidaturas indeferidas no AC e ministro Lorenzoni no Estado

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que, até o domingo (18), 13 candidatos renunciaram a disputa por uma vaga na Câmara de Vereadores em 11 dos 22 municípios. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (sem partido) solicitou ao ministro da cidadania Onyx Lorenzoni que possa intermediar a vinda de uma fábrica para o estado do Acre que, segundo ele, vai gerar emprego e renda para a população. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Neri lidera pesquisa para prefeito de Rio Branco e homem tem chácara invadida e é morto a tiros enquanto dormia na Transacreana

O Instituto Data Control de Pesquisa e Análise de Dados concluiu mais uma pesquisa de opinião pública na cidade de Rio Branco, desta vez com uma amostra de 1.004 entrevistas realizadas no período de 14 a 16 de outubro. Nos resultados da análise estimulada, a atual prefeita de Rio Branco, Socorro Neri tem 27,2% de intenções de votos; Minoru Kinpara tem 21,1%; Tião Bocalom surge com 15,7%; Roberto Duarte com 10,3%; Daniel Zen com 3,0%; Jarbas Soster com 1,5%; Jamil Asfuri com 0,6%. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O jovem Tailon Soares Gonzaga, de 25 anos, teve sua casa invadida e foi morto a tiros, na madrugada desta terça-feira (20), no km 14 da Rodovia Ac-90 mais conhecida como Transacreana, no Ramal do Barro Alto Km 18, zona rural de Rio Branco. QUARTA-FEIRA

Polícia Federal no Acre abre vagas de estágio para ensino médio e superior e PM é resgatado por avião após tiro acidental atingir suas partes íntimas

A Polícia Federal no Acre abriu vagas de estágio nesta quarta-feira (21) para estudantes de nível médio e superior. CONFIRA NA ÍNTEGRA. O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), foi mais uma vez acionado para auxiliar em uma operação de resgate de paciente. Na última segunda-feira, utilizando o Hárpia 02, avião modelo Sêneca , a equipe do Ciopaer transladou, de Assis Brasil para Rio Branco, uma pessoa vitimada por de disparo de arma de fogo. CONFIRA NA ÍNTEGRA. QUINTA-FEIRA Primo de Minoru é assassinado enquanto tomava tereré e escolas particulares serão autorizadas a retornar O presidente da Sapolândia, Levy de Freitas Andrade Paulino, de 39 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (22), na rua Edmundo Pinto, no bairro Hélio Melo, em Rio Branco. Levy é primo do candidato à prefeitura de Rio Branco Minoru Kinpara (PSDB). CONFIRA NA ÍNTEGRA. A Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 devem emitir até esta sexta-feira (23) uma portaria autorizando o retorno presencial das escolas particulares no Acre. A informação foi confirmada pelo governo. CONFIRA NA ÍNTEGRA. SEXTA-FEIRA Fenômeno solar é registrado no céu do Acre e mulher fica presa às ferragens após colidir contra poste de energia próximo ao 7º BEC Nesta manhã de sexta-feira foi avistado no céu acreano, por voltas das 11:39 AM, o fenômeno solar Halo. Internautas e moradores acreanos, registraram o evento em suas redes sociais. CONFIRA NA ÍNTEGRA. Na madrugada dessa sexta-feira (23), a guarnição do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Rio Branco, foi acionada via 193, devido um acidente de trânsito nas proximidades do 7º BEC, sentido centro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

