Raíssa toma remédios após briga e família de acreana decide processar peões por tortura

A confusão generalizada durante a tarde da última quarta-feira (21) em A Fazenda 12, ainda está dando o que falar.

De acordo com a revista Caras Brasil, os assessores e familiares da acreana estão tomando medidas jurídicas contra a situação vivida dentro do reality. O responsável pelas redes sociais de Raíssa revelou que sua família está entrando com uma ação contra Mirella, Victoria, Luiza, Biel e Juliano Ceglia, por tentarem desestabilizar a participante.

Após a reunião de condomínio, convocada por Luiza Ambiel, ela, Mirella e Victoria Villarim foram para cima de Raíssa Barbosa, aos gritos cobrando uma posição por suas últimas atitudes.

Revoltada por não ter sido salva da roça, a funkeira tirou a ex-amiga do sério e as duas trocaram xingamentos e acusações. A vice miss bumbum precisou ser segurada por Jojo Todynho todo o tempo.

A modelo, que sofre de Síndrome de Boderline, se descontrolou e protagonizou momentos que deram agonia em quem acompanhava a discussão pelo Playplus, plataforma de streaming do reality.

Apesar de não estarem na discussão, o cantor e o jornalista, participaram de conversas anteriores à discussão, onde os cinco planejam tirar a morena do sério, sabendo de seu problema. A publicação ainda revela que Luiza Ambiel está sendo acusada de praticar tortura psicológica.

O jornal DCI também noticiou que a acreana precisou de remédios. A discussão calorosa de Raissa e MC Mirella deixou a produção preocupada. A equipe do reality show chamou a ex-vice Miss Bumbum ao closet. Raissa recebeu remédios que auxiliam no tratamento de seu transtorno.

Com informações da revista Caras e DCI.

