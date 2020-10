Rio Branco-AC viaja para Rondônia com 18 jogadores

O Rio Branco-AC relacionou 18 jogadores para o confronto contra o Vilhenense-RO, marcado para este sábado (31), válido pela 10ª rodada do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D.

O Estrelão embarcou na tarde dessa quinta-feira (29), mas só deve chegar na cidade de Vilhena (RO), nesta sexta-feira (30). A delegação pernoitou em Brasília.

O meia Guilherme Campana é um dos desfalque do Rio Branco-AC para partida. O camisa 10 cumpre suspensão automática, após receber o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ji-Paraná, assim como o volante Ramon.

O zagueiro Henrique e o atacante Vandinho, ambos lesionados, também não viajaram.

– Embora tenhamos essas baixas, tenho atletas que podem compor taticamente fazendo a função dos desfalques, embora as características sejam diferentes. Mas, obediência tática pra mim é o primordial. Fazendo o que a gente quer vai dar tudo certo. Sabemos que jogar fora de casa é complicado, pelo trajeto, um trajeto meio ofusco, tem que se deslocar para o Centro-Oeste, depois voltar para o Norte, é meio que desumano – diz o técnico interino Walter Clay.

– Quanto ao adversário, a gente sabe da importância (da vitória), do momento que eles estão passando lá não é dos melhores. Nós estamos numa crescente, graças a Deus, e a expectativa é que a gente faça um bom jogo como fizemos contra o Ji-Paraná e consigamos um resultado positivo para que encaminhe para classificação. Vai ser uma partida extremamente difícil em razão de a gente jogar nas dependência dele. Vamos manter nossa concentração para que a gente chegue lá com muita alegria e consiga esse três pontos, que são muito importantes para o Rio Branco-AC – completou.

O Rio Branco-AC é quarto colocado na classificação do grupo 1 com 16 pontos. O duelo contra o Vilhenense-RO será às 16h (de Brasília), no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO).

