Lamine Yamal lesionou a coxa e está fora da temporada do Barcelona

O departamento médico do Barcelona confirmou nesta quinta-feira (23/04) o que os torcedores mais temiam. Lamine Yamal, principal nome da nova geração do clube, sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. O diagnóstico impõe um afastamento de quatro a cinco semanas, o que encerra precocemente sua participação na temporada 2025/26.

O Impacto no Barcelona

A ausência de Yamal ocorre em um momento crucial, embora o clube viva uma situação confortável:

Liderança: O Barça mantém nove pontos de vantagem sobre o Real Madrid no Campeonato Espanhol.

Retornos: Para compensar a perda da joia, o técnico espera contar com as voltas de Raphinha e Marc Bernal já nos próximos dias.

Com informações do Metrópoles.

Foco na Copa do Mundo

A grande dúvida que pairava sobre os torcedores espanhóis era a participação do jovem no mundial. Segundo informações do jornal AS, a notícia é de alívio para a Seleção da Espanha:

Recuperação: O prazo de cinco semanas permite que Yamal esteja recuperado a tempo de realizar a preparação física específica para a Copa do Mundo. Disponibilidade: Se o cronograma for seguido à risca, o jogador estará à disposição da “La Roja” para a estreia no torneio.

A lesão reacende o debate sobre o excesso de jogos para atletas tão jovens. Com apenas 18 anos, Yamal tem sido peça fundamental e acumulado uma minutagem altíssima, o que pode ter contribuído para o desgaste muscular.