Onde assistir Operário-PR x Fluminense ao vivo e escalações (23)

Atenção, Tricolor! Saiba agora como acessar o streaming para assistir Operário x Fluminense ao vivo e não perca a estreia.

O Fluminense inicia sua caminhada na Copa do Brasil 2026 nesta quinta-feira (23), enfrentando o Operário-PR pelo jogo de ida da 5ª fase. Para quem deseja assistir Operário-PR x Fluminense ao vivo hoje, a partida promete ser um teste de fogo para o Tricolor das Laranjeiras no caldeirão do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

O técnico Luis Zubeldía deve promover mudanças na equipe, com a possível estreia do zagueiro Julián Millán entre os titulares. O Fluminense chega embalado após vencer o Santos no Brasileirão, mas enfrenta um Operário que ainda não sofreu gols nesta edição da Copa do Brasil, ostentando a melhor defesa entre os classificados desta fase.

Prováveis Escalações: Mudanças no Tricolor

Com desfalques importantes como Germán Cano e Lucho Acosta (departamento médico), Zubeldía aposta na velocidade pelas pontas para furar o bloqueio paranaense.

Operário-PR: Elias; Mikael Doka, Miranda, Cuenú e Moraes; Índio, Vinícius Diniz e Boschilia; Aylon, Caio Dantas (ou Pablo) e Berto. Técnico: Luizinho Lopes.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Millán e Renê (ou Arana); Martinelli, Hércules e Savarino; Serna, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

Onde assistir Operário-PR x Fluminense ao vivo?

A partida de hoje terá transmissão exclusiva por plataformas digitais e pay-per-view, não sendo exibida em TV aberta:

Amazon Prime Video: Transmissão via streaming para assinantes.

Premiere: Disponível no sistema pay-per-view em todo o Brasil.

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília). O jogo de volta está marcado para o dia 12 de maio, no Maracanã, onde o Fluminense decidirá a vaga diante de sua torcida.

Ficha Técnica

Data: 23 de abril de 2026

Horário: 21h30 (Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Fonte: Redação ContilNet