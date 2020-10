Sertanejo João Bosco surge com volume em bermuda e lembra de Zé Neto

Na legenda, o cantor marcou Zé Neto, da dupla com Cristiano, que recentemente chamou atenção ao aparecer com um volume na sunga. “E agora, Zé Neto?”, escreveu João.

PUBLICIDADE

Nos comentários, os seguidores reagiram. “Kid Bosco e Zé Neto Bengala”, brincou uma internauta. “É competição?”, questionou outra. “Deixa só o Léo Santana entrar na brincadeira”, disparou um fã.

Para quem não se lembra, a polêmica com o parceiro de Cristiano aconteceu há cerca de duas semanas. A imagem foi tirada durante a viagem que ele e a esposa estavam fazendo em Costa do Sauípe, na Bahia. Na ocasião, as piadinhas em torno do volume foram inevitáveis.

Ao se deparar com a repercussão, ele comentou: “Estou perplexo! Amanhã vou vir de shorts. Estou ficando constrangido. Quando bate um ventinho gelado o seus não encolhem também, não”.