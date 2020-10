Sexo de Halloween: conheça a posição Frankenstein e comemore na cama

Algum(a) louca(a) do Halloween por aí? Se engana quem acha que não dá para aproveitar o Dia das Bruxas para deixar o sexo temático também. Para apimentar a passagem para o Dia de Todos os Santos, nada melhor do que uma posição sexual nova.

E a posição em questão mistura dois clássicos: um do terror, e um do Kamasutra. A posição Frankenstein é uma variação do papai e mamãe que promete facilitar o estímulo do ponto G nas mulheres.

Como alusão à pouca mobilidade do protagonista da britânica Mary Shelley, quem está por baixo deixa os braços e as pernas erguidos. A elevação pélvica facilita uma penetração mais profunda.

Já que em 2020 as aglomerações de Halloween não serão possíveis, testar a posição Frankenstein não parece uma má ideia, certo?

(Foto: Retroatelier/Getty Images)

