“Temos a melhor candidata para ganhar a eleição e ela se chama Socorro Neri”, afirma Ney Amorim

O ex-deputado estadual Ney Amorim, que é coordenador de campanha da prefeita e candidata a reeleição Socorro Neri (PSB), falou durante reunião na regional do Calafate que a gestora é a melhor e mais capacitada para ocupar o cargo.

Ney Amorim, que tem larga experiência na política, conquistando o respeito de parlamentares de base e oposição, chega para somar com Socorro Neri. Ele, que coordena a campanha da candidata, foi bastante elogiado pela gestora, que o agradeceu pelo seu apoio.

“Momento muito proveitoso de conversas e trocas, em que fiquei muito feliz com o apoio do Ney. E repito aqui suas palavras: Vamos arregaçar as mangas e unir nossos sonhos e ideias por Rio Branco”, disse Socorro Neri.

Ney Amorim afirmou que a candidata é a melhor e mais capacitada para ocupar o cargo, uma vez que vem exercendo um excelente trabalho à frente da prefeitura. Pontuou também que mentiras serão combatidas com trabalho e verdade.

“Então toda vez que surgir uma mentira dessa, querendo passar para o povo a imagem de que não estamos caminhando no mesmo propósito, nós iremos combatê-la com a verdade. Nós vamos fazer uma campanha bonita. Finalizo dizendo: temos a melhor candidata para ganhar a eleição e ela se chama Socorro Neri”, afirmou Ney Amorim.

