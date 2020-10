Troca de óleo delivery oferece atendimento domiciliar para manutenção de automóveis

Alguma vez você já se viu com problema envolvendo um automóvel? Entre eles, algum mau funcionamento envolvendo a lubrificação do veículo? E em algumas situações, ficou complicado deslocar o veículo até o bairro onde estava localizada a oficina para conserto?

Pensando nessa necessidade, o empreendedor Igor Barbosa de Oliveira criou a “LubrifiCar”, empresa especializada em lubrificação automotiva com um serviço voltado para facilitar o atendimento dos clientes: a equipe se desloca até onde o cliente se encontra, realizando no próprio local os serviços solicitados.

“Antes empreender nesta área, já tinha ouvido vários relatos de problemas envolvendo revisões e atendimentos em geral, que prejudicam o veículo quando são feitas com materiais de qualidade duvidosa. Então, quando pude investir financeiramente em uma oferta de serviço na cidade, fui para uma área que eu gosto, que me desperta o interesse para me aperfeiçoar, e também para oferecer um serviço que estava em falta na cidade”, explicou o empresário.

Investimento

Para iniciar o atendimento em Rio Branco, Igor participou de treinamentos específicos da área automotiva, incluindo cursos voltados para lubrificação, troca de óleo e manutenção preventiva em câmbio automático.

“Também investi nos equipamentos para atender com eficiência e qualidade. Um dos nossos diferenciais é uma máquina adquirida para a troca de óleo em veículos de câmbio automático. Além desta, também adquiri um scanner importado que uso no processo de troca do óleo/fluido do câmbio automático”, destacou Igor.

Câmbio Automático

O cuidado com o processo em câmbio automático foi uma das principais preocupações no lançamento da LubrifiCar, pois, de acordo com o criador da empresa, é um processo completamente diferenciado e que requer um profissional capacitado e um equipamento qualitativo.

“Para que a troca seja feita por completo neste tipo de veículo, a máquina é necessária, pois na troca sem a máquina conseguimos tirar em média 30 a 40% da capacidade do sistema. Outra vantagem da máquina é que usamos 1 litro a mais para uma limpeza das impurezas que se acumulam no interior do câmbio. Vale destacar que trabalhamos com óleos importados, que possuem um nível de eficiência e durabilidade maiores em relação aos nacionais”, afirmou.

Higienização

Outro ponto importante da manutenção, de acordo com o empresário, é a manutenção da troca de filtro de ar e higienização do ar-condicionado, serviços que a empresa também oferece.

“Essa parte do carro é fundamental para filtrar o ar dentro do automóvel, pois um filtro sujo acarreta em uma série de problemas a longo prazo, tanto para o veículo como para a saúde dos condutores e passageiros”, disse Igor.

Para conhecer mais da empresa ou solicitar os serviços, entre em contato através do telefone (68) 99230-9255, ou através do Instagram (@lubrificar.ac).

