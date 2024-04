Vaza vídeo erótico de ex-pastora que virou atriz pornô; veja

A ex-pastora Ana Akiva tem gerado burburinho nas redes sociais desde decidiu abandonar a igreja e se transformar em atriz pornô. Ela deixou o púlpito para se dedicar à criação de conteúdo adulto e viu sua conta bancária engordar. Em entrevistas, ela assumiu faturar R$ 80 mil por mês com fotos e vídeos eróticos. Recentemente, ela partiu para a produção de filmes pornográficos.

De acordo com a revista Quem, só com a gravação do vídeo adulto ela faturou cerca de R$ 100 mil. Não demorou muito, no entanto, para que o filme erótico produzido por Ana Akiva vazasse na internet. Em sites adultos, já é possível ver o “desempenho” da ex-pastora na “hora H”. Em um deles, o companheiro de Ana Akiva diz: “vou g0zar!”. Ela pede: “g0za gostoso!”.

Em uma plataforma de conteúdo adulto, Ana Akiva cobra R$ 34,90 para que os assinantes tenham acesso ao seu material. Ao todo, são, por enquanto, 41 fotos e 57 vídeos íntimos da ex-pastora. “Deixe a pastora mais safada do Brasil cuidar bem de você”, diz. “Vídeos picantes e proibidos, tudo explícito”, reforça a criadora de conteúdo.

“Não é pecado”

Em entrevista à Quem, Ana Akiva falou sobre seu primeiro filme pornô. “Não é pecado. O sexo é natural, é da nossa vida. E mostrar a nossa intimidade também não é pecado”, disse. “Me libertei disso, hoje me permito viver do jeito que quero, sem arrependimentos e com muita safadeza [risos]. É a primeira vez que gravo com um homem. Não interpretei, não fingi. Fui real, autêntica e natural”.

Ela disse que foi alvo de críticas quando decidiu deixar a igreja para se dedicar à produção de conteúdo adulto. “Muita gente me criticou, mas não quero agradar ninguém”, sacramentou. “Nos últimos anos vivi para as pessoas e fui infeliz, não quero mais isso. Sou livre, dona de mim e tenho um lado B que ninguém conhece. Entre quatro paredes sou devassa. É isso que mostro na internet agora”.