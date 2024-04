Gracyanne e Belo fizeram ménage com jogador famoso, diz colunista

O relacionamento conturbado entre Gracyanne Barbosa e Belo continua dando o que falar. Desta vez, em entrevista ao programa Geral do Povo, apresentado por Geraldo Luís, o colunista Bruno Di Simone revelou que o casal de famosos fez um ménage, popularmente conhecido como sexo à três, com um ex-jogador muito famoso que já passou por times como o Flamengo e Corinthians.

“Eu vou falar, eu vim aqui pra falar. Eles faziam ménage. Belo e Gracyanne faziam ménage”, iniciou o colunista, completamente sem papas na língua. Posteriormente, Bruno Di Simone revelou que o jogador famoso se trata de Adriano Imperador. “Rolou uma ménage com o Adriano Imperador. O Imperador se relacionou com a Gracyanne”, afirmou ele.

Ainda de acordo com o colunista, Gracyanne teria ficado apaixonada por Adriano. “O Belo presenciou, só que depois disso ela meio que ficou apaixonadinha por ele e continuou tendo relacionamento com ele [Adriano] às escondidas. Eu sou do Rio de Janeiro, a Barra da Tijuca inteira sabe disso. Isso não é novidade”, afirmou o profissional da comunicação.

Gracyanne Barbosa dá detalhes da relação com Belo após traição

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta segunda-feira (22), para dar detalhes sobre o término de seu relacionamento de longa data com o cantor Belo, culminado por uma traição por parte da musa fitness. Questionada sobre um possível arrependimento ou sentimento de culpa, a influenciadora fez um breve desabafo sobre a crise no casamento.

“Não me sinto culpada pelo término. Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando pela correria do dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo para conversar. Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias. Você tem que abrir mão um pouco do que você quer, para o que vocês querem”, respondeu Gracyanne.