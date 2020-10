Valorização e reconhecimento marcam Semana do Servidor realizada pela prefeitura da capital

Na prefeitura de Rio Branco é tradição a realização da “Semana do Servidor”. Este ano, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, a gestão comemorou de forma diferente. A gestão municipal tem por tradição estender a comemoração do dia 28 de outubro, data em que se comemora o dia do Servidor Público, por toda a semana, com ações que valorizam e reconhecem o esforço e dedicação dos seus 9 mil servidores.

“Devido à pandemia, a programação está diferente, mas ainda assim, seguimos com ações de valorização e reconhecimento dos nossos servidores que trabalham diariamente na construção de uma cidade melhor”, ressaltou o secretário municipal de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação, Josué Santos.

Josué ressaltou duas ações que marcaram a Semana do Servidor que encerra nesta sexta-feira, 30, com o feriado do Dia do Servidor Público, transferido por decreto municipal.

Na segunda-feira, 26, no auditório da Uninorte, a prefeitura realizou a abertura da Semana do Servidor com evento de posse de 42 servidores efetivos da Educação, mais um evento de posse dos candidatos aprovados nos concursos nº 01/2016 e nº 01/2019. Quando as aulas forem retomadas, na capital, os novos servidores estarão aptos a exercer as funções de mediador, professor, nutricionista, cuidador, assistente escolar e de creche.

Para segurança de todos, as ações presenciais seguem os protocolos de saúde. Na terça-feira, 27, a gestão municipal lançou o aplicativo “Servidor Rio Branco”. Uma ferramenta que contém diversas funcionalidades, entre as quais, o acesso ao contracheque, cédula C, calendário de pagamentos, dentre outras funções que serão incorporadas nas próximas versões do aplicativo, que se encontra disponível para sistema Android.

